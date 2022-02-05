Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два человека скончались за сутки от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

3.02.2022 г. зафиксированы 144 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 126 человек выздоровело.



Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 86920, летальных случаев - 5282, выздоровевших - 80443.