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Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
5 Февраля 2022 09:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два человека скончались за сутки от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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3.02.2022 г. зафиксированы 144 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 126 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 86920, летальных случаев - 5282, выздоровевших - 80443.
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