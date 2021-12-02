Новости
Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане
2 Декабря 2021 08:27
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще два человека скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеБолее 25 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна СКО
30.11.2021 г. зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 105 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82734, летальных случаев - 5155, выздоровевших - 74144.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
- Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна СКО
- Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
- Более 25 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК
- 952 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047