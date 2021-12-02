Два человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще два человека скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

30.11.2021 г. зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 105 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82734, летальных случаев - 5155, выздоровевших - 74144.