Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два человека пострадали в результате хлопка газа в Актюбинской области

    7 Декабря 2022, 10:28

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В селе Шубарши Актюбинской области произошел несчастный случай. В результате хлопка газовоздушной смеси пострадали двое местных жителей, обрушился дом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

    Как сообщили в пресс-службе департамента, в 2 часа ночи на пульт дежурно-диспетчерской службы поступил звонок, что в частном доме взорвался газовый баллон.

    По прибытию на место спасатели установили, что произошел хлопок газа без распространения огня. Обрушились стены и кровля саманного дома, пострадали два человека.

    «По предварительной версии, из-за неисправности газового отопительного котла произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим обрушением стены и кровли дома на площади 84 квадратных метра. Точную причину определит экспертиза. Пострадали два человека - женщина и ее свекр. Пострадавших госпитализировали в районную больницу села Кенкияк. Их состояние стабильное», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Машина провалилась под лед на реке в Атырау
    Прямая ответственность руководства компании - Алихан Смаилов о гибели работника АМТ
    Гибель рабочего на «АрселорМиттал Teмиpтay»: возбуждено уголовное дело
    Функции МЧС по предупреждению чрезвычайных ситуаций забыты – сенатор
    Популярное
    1 Избран новый председатель Верховного суда РК
    2 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
    3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
    4 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
    5 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
    Новости партнеров