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    Два человека пострадали в массовом ДТП в Алматы

    17 Октября 2022, 13:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по улице Саина произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия появилось в Сети. В департаменте полиции уточнили, что авария случилась 16 октября около 22:00.

    «Водитель автомашины «Toyota Camry» двигался по улице Саина в северном направлении, нижнее улицы Жубанова при перестроении допустил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Delica». От удара по инерции «Toyota Camry» врезался в «FAW Jiefang», который по инерции допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении с другим автомобилем «Toyota Camry», - сообщил начальник управления дознания департамента полиции Алматы подполковник Олжас Шарипов.

    В результате ДТП водитель и пассажир «FAW Jiefang» доставлены в одну из больниц города. Дело расследуют сотрудники полиции Ауэзовского района.


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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