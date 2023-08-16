Два человека пострадали при ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водителя грузовика и легкового авто госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«16 августа на автодороге Актобе – Астрахань в районе поселка Бестамак Алгинского района водитель грузовика марки «Shacman» при обгоне транспортных средств допустил столкновение с автомашинами «Nissan» и «Mersedes», которые ехали во встречном направлении», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В результате ДТП водители грузовика и «Nissan» с различными травмами госпитализированы в больницу.