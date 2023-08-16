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    Два человека пострадали при ДТП в Актюбинской области

    16 Августа 2023, 15:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Водителя грузовика и легкового авто госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «16 августа на автодороге Актобе – Астрахань в районе поселка Бестамак Алгинского района водитель грузовика марки «Shacman» при обгоне транспортных средств допустил столкновение с автомашинами «Nissan» и «Mersedes», которые ехали во встречном направлении», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

    В результате ДТП водители грузовика и «Nissan» с различными травмами госпитализированы в больницу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы Казахстана
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