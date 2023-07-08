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    Два человека погибли в жутком ДТП на трассе Уральск-Атырау

    8 Июля 2023, 02:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в жутком ДТП в ЗКО, еще пять в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    Инцидент произошел 7 июля примерно 16:00 часов на 59 км автодороги республиканского значения Уральск-Атырау.

    «Произошло ДТП с участием двух автомашин марки «Тойота камри» и «Фольксваген Поло». В результате лобового столкновения водитель «Н» 1987 г.р. автомашины «Тойота» и пассажир «Т» 1967 г.р. автомашины «Фольксваген» погибли на месте. Еще 5 человек были доставлены в больницу - 3 взрослых и 2 детей. Обстоятельства ДТП выясняется», - сообщили в полиции.

    На место аварии выехали три бригады скорой медицинской помощи с поселка Янайкино, Кушум, Большой Чаган.

    «По прибытию обнаружено, что двое погибли, пострадавших 3 взрослых, 2 детей. Трое взрослых (двое мужчин 1967 г.р. и 1987 г.р. женщина 1995 г.р.) с различными травмами госпитализированы в ХО ОМБ. Двое детей госпитализированы в ОДМБ. девочка 2009 г.р. в отделение травматологии и семи месячный ребенок в реанимации», - отметили в управлении здравоохранения региона.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Западно-Казахстанская область Происшествия МВД РК Общество Авто
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