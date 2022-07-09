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    Два человека погибли в результате столкновения автомобиля и лошади

    9 Июля 2022, 14:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По факту ДТП на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» полиция начала досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около часа ночи на 134 км трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган» произошло ДТП, в котором два человека погибли и четыре человека получили телесные повреждения разной степени тяжести, - сообщили в полиции. – Водитель иномарки совершил наезд на лошадь. В настоящее время выясняются причины ДТП».

    Владельца лошади привлекли к административной ответственности по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях РК.

    В полиции отмечают, что на постоянной основе стражи порядка распространяют предупреждения о необходимости соблюдения правил дорожного движения на дорогах.

    «В очередной раз обращаемся к водителям: будьте внимательны и бдительны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, от этого зависят жизни людей», - отметили в ДП Костанайской области.

    В настоящее время на трассах области усилено патрулирование.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Происшествия Животные
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