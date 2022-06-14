Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два человека погибли в результате наводнения в Анкаре

    14 Июня 2022, 00:34

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции в результате наводнения погибли два человека, еще несколько пострадали, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), за несколько дней зарегистрировано 774 экстренных вызова. Всего в городе задействованы 3914 человек личного состава и 1468 единиц техники. Бригады спасателей работают в усиленном режиме и до сих пор продолжают вызволять местных жителей из водяной ловушки.

    Без жертв не обошлось. Из-за стихийного бедствия погибли два человека. Мужчина в возрасте 67 лет умер, упав с высоты при попытке спастись от наводнения, а 21-летний молодой человек, застряв в грязевом потоке, скончался от удара током.


    Столичный муниципалитет Анкары объявил о все еще имеющейся опасности сели из-за продолжения сильных дождей в провинции. Ранее умеренные осадки выпали в районах Чанкая, Этимесгут и Синджан, а более сильные дожди прошли в районах Бала и Бейпазары.

    В некоторых районах Анкары затоплены сотни домов, разрушена инфраструктура и повалены деревья. В жилых кварталах продолжаются поисковые работы, а метеослужбы Турции предупреждают о том, что непогода в центральной части и на севере страны сохранится в ближайшие несколько дней.

    Максимальная скорость ветра, зафиксированная за последние 4 дня, достигала 92 км/ч, а количество выпавших осадков превысило среднегодовую норму для Анкары. За эти дни зарегистрировано 6670 инцидентов, связанных с чрезвычайным происшествием, в том числе 250 поваленных деревьев, 63 случая срыва кровли домов, 5 обрушений опорных стен и 166 попаданий в грязевой поток.

    Ожидаются ливни и грозы, сильный порывистый ветер, а также сход грязевых масс. Горожан убедительно просят отказаться от дальних поездок, оставаться дома и соблюдать меры предосторожности. В городе запрещено проведение массовых мероприятий, а в школах и детсадах отменены занятия. По прогнозам синоптиков, в опасности может оказаться и один из крупных мегаполисов страны – Стамбул.

    Губернатор Анкары В. Шахин, мэр столичного муниципалитета М. Яваш, министр внутренних дел Турции С. Сойлу и другие официальные лица находятся в зоне затоплений, где в данное время продолжает свою работу оперативный штаб.


    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Происшествия Турция Видео Погода Мировые новости Природа Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай