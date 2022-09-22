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    Два человека погибли в результате крушения вертолета в Турции

    22 Сентября 2022, 01:50

    ДЕНИЗЛИ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Губернатор провинции Денизли на западе Турции Али Фуат Атик сообщил, что вблизи населенного пункта Чардак разбился вертолет, задействованный в тушении лесного пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    К месту происшествия направлены группы спасателей.

    Мэр Чардака Хюсню Йылмаз отметил, что пожарный вертолет упал в местечке Аджигель.

    По последним данным, в результате крушения вертолета погибли 2 человека, пятеро получили ранения.

    В МВД Турции сообщили, что из семи человек, находившихся на борту вертолета, пятеро были гражданами России.

    Фото: агентство «Анадолу»
    Происшествия Турция
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