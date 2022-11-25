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    Два человека погибли в Мекке в результате ливневых дождей

    25 Ноября 2022, 09:21

    КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ - По данным Национального центра метеорологии Саудовской Аравии, наибольшее количество осадков выпало в районах близ приморского города Джидда, почти 180 мм за неполные сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Два человека погибли в результате проливных дождей, начавшихся в четверг утром в саудовском городе Мекка и прилегающих к нему регионах. Ливневые дожди сопровождаются штормовыми ветрами и градом.

    Местные власти распорядились закрыть автотрассу, соединяющую Мекку с Джиддой, отменено большинство авиарейсов в аэропортах этих городов. Службы гражданской обороны призывают население не покидать дома без особой необходимости по крайней мере до наступления ночи, когда, по прогнозам метеорологов, погодные условия должны прийти в норму.


    Фото: pxhere.com
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