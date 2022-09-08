Два человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Уланском районе ВКО на 45 км трассы «Усть-Каменогорск-Алматы» произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель автомобиля марки «Toyota Ipsum» не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем марки «Камаз 5320», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Toyota Ipsum» (мужчины 1984 г.р. и 1978 г.р.) от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончались на месте дорожно-транспортного происшествия, 24-летний водитель указанного автомобиля и его двое пассажиров (мужчина 1982 г.р. и парень 2002 г.р.) с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время по досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.





Фото: instagram.com/eastkazpolice



