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    Два человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

    8 Сентября 2022, 11:31

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Уланском районе ВКО на 45 км трассы «Усть-Каменогорск-Алматы» произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель автомобиля марки «Toyota Ipsum» не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем марки «Камаз 5320», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В результате ДТП два пассажира автомобиля «Toyota Ipsum» (мужчины 1984 г.р. и 1978 г.р.) от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончались на месте дорожно-транспортного происшествия, 24-летний водитель указанного автомобиля и его двое пассажиров (мужчина 1982 г.р. и парень 2002 г.р.) с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

    По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    В настоящее время по досудебному расследованию назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.


    Фото: instagram.com/eastkazpolice

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия
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