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    Два человека погибли в ДТП в Павлодарской области

    25 Сентября 2022, 02:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Два человека скончались на месте при столкновении легковушки с микроавтобусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области 24 сентября, около 19:30. Водитель 2001 года рождения управлял автомашиной марки «Volkswagen», двигаясь по дороге «Город- Стелла» в Экибастузе. Он не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом марки «Ford», - сообщил командир роты патрульной полиции УП Экибастуза Азамат Куркебаев.

    По данным ведомства, два человека погибли, семерых с различными травмами доставили в больницу.

    «Погибли 21-летний водитель и пассажир 2005 года рождения из автомашины «Volkswagen». Семь человек (в том числе двух несовершеннолетних) с различными травмами доставили в больницу. Все они из автомашины «Ford».

    «Проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции», - подчеркнули в департаменте.

    Ранее в Павлодаре на пешеходном переходе 33-летний водитель авто марки «Toyota» сбил 56-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

    19 сентября на 59 км автодороги «Кызылорда – Павлодар», между селами Достык и Торткудук зоны города Аксу пассажирский автобус, который направлялся из столицы в Усть-Каменогорск, слетел в кювет. 31-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota», не справился с управлением. Тогда погибли двое детей, девять человек госпитализировали.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы
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