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    Два человека погибли в ДТП в Кызылординской области

    24 Августа 2022, 10:47

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области в результате ДТП погибли два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    23 августа около 16:00 на трассе «Самара – Шымкент» близ аула Торебай би произошло лобовое столкновение двух автомашин Volkswagen Transporter и Audi. В результате ДТП две пассажирки Audi погибли на месте происшествия, две пассажирки двух автомашин доставлены в больницу.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область ДТП Происшествия
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