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    Два человека погибли в ДТП в Атырауской области

    6 Мая 2023, 00:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли и четверо получили травмы в ДТП в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло 5 мая около 20:10 на 64 километре автодороги республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу.

    «Водитель автомобиля Toyota 1988 г.р., не справившись с управлением, перевернулся на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия в районную больницу доставлены четыре человека, водитель автомобиля и пассажир 1962 г.р. погибли на месте», - говорится в сообщении полиции.

    По данному факту в настоящее время ведется расследование. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП
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