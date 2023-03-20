Два человека погибли в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Два человека погибли и один получил различные травмы в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 83 километре автодороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз. Столкнулись автомобиль УАЗ под управлением водителя 1963 года рождения и автомобиль Toyota Ipsum под управлением водителя 2001 года рождения.

В результате на месте дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля УАЗ и пассажир автомобиля Toyota Ipsum 1962 года рождения. Еще один пассажир автомобиля Toyota Ipsum был госпитализирован в Индерскую районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту ДТП, повлекшего гибель людей, проводится расследование.



