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    Два человека погибли в ДТП в Атырауской области

    20 Марта 2023, 04:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Два человека погибли и один получил различные травмы в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 83 километре автодороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз. Столкнулись автомобиль УАЗ под управлением водителя 1963 года рождения и автомобиль Toyota Ipsum под управлением водителя 2001 года рождения.

    В результате на месте дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля УАЗ и пассажир автомобиля Toyota Ipsum 1962 года рождения. Еще один пассажир автомобиля Toyota Ipsum был госпитализирован в Индерскую районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

    По факту ДТП, повлекшего гибель людей, проводится расследование.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК Атырау
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