Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Два человека погибли в ДТП в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
20 Марта 2023, 04:00
Два человека погибли в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Два человека погибли и один получил различные травмы в дорожно-транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на 83 километре автодороги областного значения Индер-Карабау-Миялы-Сагиз. Столкнулись автомобиль УАЗ под управлением водителя 1963 года рождения и автомобиль Toyota Ipsum под управлением водителя 2001 года рождения.

В результате на месте дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля УАЗ и пассажир автомобиля Toyota Ipsum 1962 года рождения. Еще один пассажир автомобиля Toyota Ipsum был госпитализирован в Индерскую районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту ДТП, повлекшего гибель людей, проводится расследование.


Атырауская область   ДТП   МВД РК   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами