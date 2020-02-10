Два человека погибли в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы прокомментировали ДТП с бетономешалкой, в котором погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло минувшей ночью в Бостандыкском районе Алматы.

«В результате столкновения автомашины марки Lexus с автотранспортом «Хово» погибли два пассажира легковушки, молодые люди 1998, 1999 годов рождения. Водитель иномарки госпитализирован в одну из больниц города», - отметили в полиции.

В настоящее время данный факт расследуется Следственным Управлением ДП города Алматы по ст. 345 ч. 4 УК РК.

В ходе производства будут проведены соответствующие экспертизы.