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Два человека погибли в ДТП в Алматы

10 Февраля 2020 20:34
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Два человека погибли в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Алматы прокомментировали ДТП с бетономешалкой, в котором погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло минувшей ночью в Бостандыкском районе Алматы.

«В результате столкновения автомашины марки Lexus с автотранспортом «Хово» погибли два пассажира легковушки, молодые люди 1998, 1999 годов рождения. Водитель иномарки госпитализирован в одну из больниц города», - отметили в полиции.

В настоящее время данный факт расследуется Следственным Управлением ДП города Алматы по ст. 345 ч. 4 УК РК.

В ходе производства будут проведены соответствующие экспертизы.


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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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