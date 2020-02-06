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Два человека погибли в ДТП в Алматы

6 Февраля 2020 16:12
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Два человека погибли в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ночью произошло ДТП, в результате которого скончались двое пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Водитель автомашины Mercedes не справился с управлением и столкнулся с деревом по улице Момышулы. От сильного удара на месте происшествия погибли двое пассажиров. Водитель и ещё один пассажир с повреждениями находятся в больнице.

«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и расследуется в Следственном управлении ДП города Алматы. В рамках производства будут назначены соответствующие экспертные исследования, по результатам чего по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.


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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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