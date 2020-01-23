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Два человека погибли в ДТП в Алматы

23 Января 2020 09:27
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Два человека погибли в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Авария случилась ночью на проспекте Райымбека в районе пересечения с улицей Розыбакиева.

В департаменте полиции сообщили, что водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир автомобиля.



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Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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