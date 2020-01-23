Два человека погибли в ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Авария случилась ночью на проспекте Райымбека в районе пересечения с улицей Розыбакиева.

В департаменте полиции сообщили, что водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир автомобиля.



