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Два человека погибли в ДТП в Алматы
23 Января 2020 09:27
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Авария случилась ночью на проспекте Райымбека в районе пересечения с улицей Розыбакиева.
В департаменте полиции сообщили, что водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, врезался в бетонное ограждение.
В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир автомобиля.
Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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