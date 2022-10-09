Два человека погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области произошло ДТП, погибли два человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ

«9 октября примерно в 10 часов 61-летний водитель автомашины «УАЗ Патриот» на автодороге Актобе - Астрахань вблизи поселка Тамды Алгинского района, совершая обгон, не убедившись, что не создаст помеху движущимся встречным транспортным средствам, допустил столкновение с автомашиной Lada Largus. В результате ДТП двое пассажиров автомашины Lada Largus от полученных травм скончались», - говорится в сообщении.



