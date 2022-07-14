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    Два человека погибли в ДТП в Актюбинской области

    14 Июля 2022, 14:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Между вахтовым поселком Жанажол и месторождением Северная труба Мугалжарского района произошло ДТП со смертельным исходом. 25-летний водитель автомашины УАЗ, двигаясь на промышленной территории, в направлении вахтового поселка Жанажол выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Shacman. В результате ДТП водитель и пассажир УАЗ были госпитализированы в служебную больницу поселка Кенкияк, а двое пассажиров авто от полученных травм скончались на месте происшествия.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц«.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область ДТП Происшествия МВД РК
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