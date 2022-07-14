Два человека погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Между вахтовым поселком Жанажол и месторождением Северная труба Мугалжарского района произошло ДТП со смертельным исходом. 25-летний водитель автомашины УАЗ, двигаясь на промышленной территории, в направлении вахтового поселка Жанажол выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Shacman. В результате ДТП водитель и пассажир УАЗ были госпитализированы в служебную больницу поселка Кенкияк, а двое пассажиров авто от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц«.

Фото: polisia.kz

