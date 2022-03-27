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    Два человека погибли в ДТП с участием внедорожника в Актобе

    27 Марта 2022, 00:20

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе в Актобе в ДТП погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Водитель автомашины «Lada» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.

    «39-летний водитель автомашины «Lada», двигаясь по проспекту Нокина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser Prado». В результате ДТП водитель автомашины «Lada» и его пассажир, личность которого не установлена, скончались на месте происшествия, а водитель внедорожника с переломом доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Начато досудебное расследование», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов.

    Департамент полиции призывает всех участников транспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения в целях безопасности на дорогах.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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