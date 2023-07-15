Два человека погибли в ДТП с участием автобусов и легковых авто в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Два человека погибли в Атырау в ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легковых автомобилей. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 15 июля около 15:25 на улице Баймуханова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 транспортных средств. Это пассажирские автобусы марки «Daewoo» и «Youtong», а также автомобили Toyota Camry, Hyundai Elantra.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Elantra погибли на месте, а пассажир-подросток доставлен в областную детскую больницу. Пассажирам других транспортных средств оказывается медицинская помощь прибывшими на место происшествия бригада медиков.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.