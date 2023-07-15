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    Два человека погибли в ДТП с участием автобусов и легковых авто в Атырау

    15 Июля 2023, 20:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Два человека погибли в Атырау в ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легковых автомобилей. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 15 июля около 15:25 на улице Баймуханова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 транспортных средств. Это пассажирские автобусы марки «Daewoo» и «Youtong», а также автомобили Toyota Camry, Hyundai Elantra.

    В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Hyundai Elantra погибли на месте, а пассажир-подросток доставлен в областную детскую больницу. Пассажирам других транспортных средств оказывается медицинская помощь прибывшими на место происшествия бригада медиков.

    В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырау Авто полиция
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