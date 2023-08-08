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    Два человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области

    8 Августа 2023, 00:39

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло 7 августа примерно в 18:00 на 720 км трассы республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «Автобус марки «Van Hool», у которого взорвалось правое колесо, сбил металлическое ограждение, разделяющее две стороны автодороги. После чего, автобус врезался в задний прицеп грузовой автомашины марки «МАN», которая двигалась по своей полосе во встречном направлении», - рассказали подробности происшествия в пресс-службе департамента полиции области.

    Водитель автобуса скончался на месте происшествия, а один из 18 пассажиров автобуса, доставленных в больницу, умер в реанимационном отделении.

    Данный автобус до аварии перевозил пассажиров из Жетысая в Астану.

    Напомним, недавно смертельное ДТП произошло в Актюбинской области на дороге Самара-Шымкент.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область ДТП Происшествия Транспорт Дороги
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