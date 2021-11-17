Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в результате аварии на трассе «Алматы-Усть-Каменогорск», передает корреспондента МИА «Казинформ».

В департамент полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября около 08:00 часов, на 223 км автодороги « Алматы-Усть-Каменогорск», в Коксуском районе.

«По предварительным данным, 30-летний водитель автомашины «Hyundai Accent», двигаясь в северном направлении, не справившись с рулевым управлением, выехал на восточную обочину проезжей части, далее - в кювет, где допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель автомашины и его 28-летний пассажир от полученных ранений скончались на месте аварии», - уточнили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело по статье 345 ч.4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», назначен ряд экспертиз.