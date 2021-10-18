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    Два человека погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха

    18 Октября 2021, 11:40

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области столкнулись два автомобиля, два человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 октября.

    «На 52 километре трассы Усть-Каменогорск-Шемонаиха столкнулись автомашины марки «ВАЗ 2109» и «МАЗ». От последствий ДТП скончались на месте 65-летний водитель «ВАЗ 2109» и 63-летний пассажир», – говорится в сообщении департамента.

    Начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

    Напомним, смертельное ДТП произошло 17 октября и в Нур-Султане. В результате аварии погиб мотоциклист.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Восточно-Казахстанская область ДТП Происшествия Транспорт МВД РК Регионы
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