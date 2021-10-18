Два человека погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Шемонаиха

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области столкнулись два автомобиля, два человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 17 октября.

«На 52 километре трассы Усть-Каменогорск-Шемонаиха столкнулись автомашины марки «ВАЗ 2109» и «МАЗ». От последствий ДТП скончались на месте 65-летний водитель «ВАЗ 2109» и 63-летний пассажир», – говорится в сообщении департамента.

Начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 октября и в Нур-Султане. В результате аварии погиб мотоциклист.