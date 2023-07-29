Два человека погибли в ДТП на трассе Костанай - Сарыколь

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на трассе Костанай - Сарыколь. В результатае столкновения двух авто погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

ДТП произошло 28 июля около 21:00 часов на автодороге Костанай - Сарыколь, в 15 км от поселка Октябрьское.

«22-летний водитель автомашины Ваз-21099, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с минивэном Toyota Alphard, в котором находилось трое пассажиров, среди них была беременная женщина.

В результате ДТП, водитель ВАЗ и водитель Toyota скончались от полученных травм. Трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу», - сообщает полиция.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данным ведомства, на дорогах области с начала текущего года погибло уже 37 человек. Департамент полиции Костанайской области в очередной раз призывает всех участников дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.