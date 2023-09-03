Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два человека погибли, пятеро пострадали в результате обрушения здания в Индии

    3 Сентября 2023, 20:22

    НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Два человека погибли, еще пятеро пострадали рано утром в воскресенье после обрушения двухэтажного здания в штате Махараштра на западе Индии. Об этом сообщили местные власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Здание обрушилось в районе Бхиванди округа Тхана, примерно в 37 км к северо-востоку от Мумбаи, административного центра штата Махараштра.

    «Сегодня рано утром здесь обрушилось здание, в результате чего семь человек оказались заблокированы /под завалами/. Спасатели приступили к действиям и извлекли из-под обломков тела женщины и младенца. Пятеро других были спасены и немедленно госпитализированы», -- сказал чиновник.

    Спасательная операция продолжалась несколько часов.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Происшествия Индия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новый ближневосточный транспортный коридор - эквивалент Шелкового пути
    Какие ЧП происходили с казахстанцами за границей летом 2023 года
    Индия может поменять название страны на Бхарат
    Популярное
    1 Казахстанская Объединенная федерация ММА разыскивает своего руководителя
    2 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    3 Автомобили тонут в Семее
    4 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    5 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA