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    Два человека погибли при столкновении авто с грузовым поездом в Костанае

    11 Июля 2022, 19:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали ДТП с поездом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «65-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ», пытался переехать железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с грузовым поездом водитель и 40-летний пассажир автомашины погибли на месте», - сообщили в ведомстве.

    По факту ДТП полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения».

    Ранее сообщалось, что 11 июля в 14:35 на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол - Кушмурун Костанайской области произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель автомашины марки «Жигули» объехал машины и выехал на железнодорожные пути перед идущим грузовым поездом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    ДТП Происшествия Транспорт Регионы Авария с Поездом Костанай
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