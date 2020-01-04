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Два человека погибли при пожаре в Акмолинской области

4 Января 2020 14:30
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Два человека погибли при пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Буландынском районе Акмолинской области при пожаре сгорели два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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По информации ведомства, 3 января в 18:05 в селе Отрадное по улице Сельская в частном жилом доме произошел пожар на площади 2 кв. м.

«Загорелись матрац и домашние вещи. На месте пожара обнаружены трупы 65-летнего хозяина дома и его 56-летней сожительницы. По словам участкового полиции, они злоупотребляли спиртными напитками», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

Как добавили в ведомстве, причина пожара - неосторожное обращение с огнём. Противопожарная служба не вызывалась.


Фото иллюстративное: newsbel.by
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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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