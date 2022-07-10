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    Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области

    10 Июля 2022, 10:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Бухар жырауском районе Карагандинской области легковое авто вылетело в кювет и утонуло в придорожном арыке. В результате погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это произошло 9 июля около 18:15 часов на 34 км автодороги «Караганды-Каркаралинск». Как стало известно, 56-летний водитель автомашины «Audi 80» не справился с рулевым управлением, и машина опрокинулась в кювет с водоворотом.

    «В результате ДТП 70- и 56-летние пассажиры погибли на месте происшествия. Водитель автомашины доставлен в медицинское учреждение.

    Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

    Проезжавшие мимо водители пытались спасти пассажиров. Несколько человек с помощью тросов старались вытащить авто из воды. Однако двоих пассажиров не удалось спасти.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия
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