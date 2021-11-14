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    Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области

    14 Ноября 2021, 23:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пять автомобилей столкнулись на трассе Нур-Султан - Караганда. В результате крупного ДТП погибли два человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    14 ноября в 19:20 на трассе Караганда - Нур-Султан, возле терминала оплаты произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомашин.

    В результате ДТП на месте происшествия погибло два человека.

    «По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Департамент полиции Карагандинской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения. Из-за ухудшения погодных условий на дорогах наблюдается гололёд. Стражи порядка просят автолюбителей не превышать скоростной режим.

    Напомним, сегодня на трассе Костанай-Рудный произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 6 человек и один человек погиб.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия Транспорт Видео МВД РК Регионы
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