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Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области

14 Ноября 2021 23:14
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Два человека погибли при ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пять автомобилей столкнулись на трассе Нур-Султан - Караганда. В результате крупного ДТП погибли два человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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14 ноября в 19:20 на трассе Караганда - Нур-Султан, возле терминала оплаты произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомашин.

В результате ДТП на месте происшествия погибло два человека.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Департамент полиции Карагандинской области просит водителей соблюдать правила дорожного движения. Из-за ухудшения погодных условий на дорогах наблюдается гололёд. Стражи порядка просят автолюбителей не превышать скоростной режим.

Напомним, сегодня на трассе Костанай-Рудный произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 6 человек и один человек погиб.

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#Карагандинская область   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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