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    Два человека погибли от коронавируса в Иране

    20 Февраля 2020, 07:45

    ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в Иране. Об этом сообщил советника министра здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «К сожалению, оба человека с подтвержденным коронавирусом, принимая во внимание их солидный возраст, скончались», - сообщил Джаханпур.

    Ранее министерство здравоохранения Ирана подтвердило информацию о двух случаях заражения коронавирусом.

    Эту информацию подтвердил также представитель иранского правительства Али Рабии.

    «Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», - написал он в своем Twitter.

    Это первые случаи заражения коронавирусом в Иране.

    В городе Кум, где погибли два человека прекращены в четверг занятия в школах.

    По последним данным на 19 февраля, число умерших от нового коронавируса в Китае превысило две тысячи человек.

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    Китай Иран Пневмония в Китае
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