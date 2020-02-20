Два человека погибли от коронавируса в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в Иране. Об этом сообщил советника министра здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«К сожалению, оба человека с подтвержденным коронавирусом, принимая во внимание их солидный возраст, скончались», - сообщил Джаханпур.

Ранее министерство здравоохранения Ирана подтвердило информацию о двух случаях заражения коронавирусом.

Эту информацию подтвердил также представитель иранского правительства Али Рабии.

«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», - написал он в своем Twitter.

Это первые случаи заражения коронавирусом в Иране.

В городе Кум, где погибли два человека прекращены в четверг занятия в школах.

По последним данным на 19 февраля, число умерших от нового коронавируса в Китае превысило две тысячи человек.