Два человека погибли от коронавируса в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ — Два человека с подтвержденным коронавирусом погибли в Иране. Об этом сообщил советника министра здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.
«К сожалению, оба человека с подтвержденным коронавирусом, принимая во внимание их солидный возраст, скончались», - сообщил Джаханпур.
Ранее министерство здравоохранения Ирана подтвердило информацию о двух случаях заражения коронавирусом.
Эту информацию подтвердил также представитель иранского правительства Али Рабии.
«Несколькими минутами ранее министр здравоохранения, ссылаясь на доклад специалистов ведомства, сообщил о положительном диагнозе в двух случаях подозрения на коронавирус в Куме», - написал он в своем Twitter.
Это первые случаи заражения коронавирусом в Иране.
В городе Кум, где погибли два человека прекращены в четверг занятия в школах.
По последним данным на 19 февраля, число умерших от нового коронавируса в Китае превысило две тысячи человек.