Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Два человека погибли и один пострадал в дорожно- транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагическое происшествие произошло 31 августа около 04:20 утра на 74 километре республиканской трассы Доссор-Кульсары-Акта, где перевернулся автомобиль Toyota. В результате ДТП два человека погибли на месте аварии. Это водитель 1984 года рождения и пассажир 1991 года рождения. Еще один пассажир 1988 года рождения доставлен в районную больницу»,- сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Проводится расследование.









