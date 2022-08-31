Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Атырауской области

    31 Августа 2022 13:48

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Два человека погибли и один пострадал в дорожно- транспортном происшествии в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Трагическое происшествие произошло 31 августа около 04:20 утра на 74 километре республиканской трассы Доссор-Кульсары-Акта, где перевернулся автомобиль Toyota. В результате ДТП два человека погибли на месте аварии. Это водитель 1984 года рождения и пассажир 1991 года рождения. Еще один пассажир 1988 года рождения доставлен в районную больницу»,- сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    Проводится расследование.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять инвестиционных проектов в сфере туризма реализуют в Атырау
    Компания в Атырау снизила на 20% стоимость аренды после расследования антимонопольщиков
    Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
    Третий медработник скончался после столкновения автобуса и грузовика в Сарышагане
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров