Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Два человека подорвались на мине в Азербайджане

    18 Февраля 2022, 21:17

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Национального агентства по разминированию (ANAMA).

    Сообщается, работники дорожных служб получили травмы в результате инцидента на территории, где работы по разминированию не проводились.

    Телесные повреждения различной степени тяжести получили 59-летний Алышан Сафаров и 57-летний Фаиг Сафаров. Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу и взяты под врачебный контроль. Установлено, что они являются сотрудниками Дорожно-эксплуатационного управления №42.

    По факту соответствующими органами проводится расследование.

    Отметим, ровно месяц назад - 18 января в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района Азербайджана на противопехотной мине подорвался житель села, в результате чего произошла травматическая ампутация его левой ноги ниже колена.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Происшествия Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков