Два человека подорвались на мине в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в результате подрыва на мине в Тертерском районе Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Национального агентства по разминированию (ANAMA).

Сообщается, работники дорожных служб получили травмы в результате инцидента на территории, где работы по разминированию не проводились.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили 59-летний Алышан Сафаров и 57-летний Фаиг Сафаров. Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу и взяты под врачебный контроль. Установлено, что они являются сотрудниками Дорожно-эксплуатационного управления №42.

По факту соответствующими органами проводится расследование.

Отметим, ровно месяц назад - 18 января в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района Азербайджана на противопехотной мине подорвался житель села, в результате чего произошла травматическая ампутация его левой ноги ниже колена.