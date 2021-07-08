Два человека подорвались на мине в Азербайджане, состояние тяжелое

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Два гражданских лица, незаконно проникнув на освобожденные территории Азербайджана, подорвались на мине, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на распространенную информацию Физулинской районной прокуратуры Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, 8 июля около 14:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что два человека подорвались на мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района. Проверкой установлено, что жители этого района Нуну Нуриев и Эльнур Гашимов незаконно проникли на территорию освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы в обход контрольных постов. В результате указанные лица подорвались на противопехотной мине и получили тяжелые ранения.

В настоящее время сотрудники полиции, военнослужащие Внутренних войск и специалисты Агентства по разминированию проводят неотложные мероприятия по транспортировке пострадавших с места происшествия на безопасную территорию.

В пресс-службе МВД сообщили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, люди, по-прежнему, пытаются незаконно проникнуть на освобожденные территории, в результате чего они подрываются на минах, погибают или получают увечья.

Отметим, что подорвавшийся на мине Нуру Нуриев в феврале текущего года был задержан сотрудниками полиции при попытке незаконно проникнуть на освобожденные территории и арестован в административном порядке на 30 суток.

Напомним, 4 июня в Кельбаджарском районе Азербайджана в результате подрыва на мине погибли два сотрудника азербайджанской государственной прессы и чиновник. В целом, после завершения войны в Карабахе с 10 ноября по июнь жертвами мин стали 20 мирных жителей и 7 военнослужащих Азербайджана.