Два частных дома горели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупный пожар в частном секторе произошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о пожаре, в Алмалинском районе, поступило около 11 дня.

«По прибытию пожарных расчетов, сложилась следующая обстановка: открытым пламенем горели 2 частных жилых дома 50-ых годов постройки, (конструкции старые из дерева), с переходом на пристроенные хозяйственные постройки. Один из домов разделен на 4 квартиры барачного типа», - отметили в ДЧС.

Пожар локализован в 11-20 часов. Площадь пожара составила 395 кв.м. Жертв пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В данный момент производится проливка.

На пожар выезжали: 44 сотрудника ДЧС, и 18 единиц техники, полицейские. Благодаря действиям огнеборцев не допущено распространение огня на 3 близлежащих дома и их постройки.