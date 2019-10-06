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Два частных дома горели в Алматы

6 Октября 2019 12:15
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Два частных дома горели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупный пожар в частном секторе произошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сообщение о пожаре, в Алмалинском районе, поступило около 11 дня.

«По прибытию пожарных расчетов, сложилась следующая обстановка: открытым пламенем горели 2 частных жилых дома 50-ых годов постройки, (конструкции старые из дерева), с переходом на пристроенные хозяйственные постройки. Один из домов разделен на 4 квартиры барачного типа», - отметили в ДЧС.

Пожар локализован в 11-20 часов. Площадь пожара составила 395 кв.м. Жертв пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В данный момент производится проливка.

На пожар выезжали: 44 сотрудника ДЧС, и 18 единиц техники, полицейские. Благодаря действиям огнеборцев не допущено распространение огня на 3 близлежащих дома и их постройки.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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