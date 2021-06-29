Два брата утонули в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедией для целой семьи обернулось купание двух братьев в неположенном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 27 июня 2021 года, на пульт пожарной части Сандыктауского района поступило телефонное сообщение о том, что на берегу реки Жабай в районе села Петровки обнаружены вещи двух братьев. Для поиска мужчин из Кокшетау срочно были направлены водолазы.

«Отец погибших пояснил, что 27 июня 2021 года его сыновья 31- и 29-ти лет не ночевали дома. Утром он стал их искать по поселку. В районе восьми часов подъехал к реке Жабай и недалеко от ангара увидел одежду и обувь своих детей, лежащие на берегу у воды», - пояснили в ведомстве.

На место трагедии прибыла бригада водолазов и кинологический расчет ОСО ГУ «СП и АСР». В 12.30 водолазами в русле реки Жабай были найдены тела братьев.

«Спасатели области призывают акмолинцев не купаться в необорудованном для купания месте, где нет общественных спасателей. Чтобы отдых не окончился трагедией, просим также не входить в воду и не купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей, не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, не плавать на предметах, не предназначенных для плавания, не взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки, не входить в воду детям без сопровождения взрослых», - обратились к общественности спасатели.



