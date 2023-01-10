Два большегруза застряли в снежных заносах в СКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из-за бурана в Айыртауском районе два водителя большегрузных машин оказались в снежном плену. Один из них позднее позвонил в департамент полиции, чтобы выразить благодарность стражам правопорядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Североказахстанец Марат Жамбулов работает водителем уже 15 лет. 8 января его «МАЗ», на котором он перевозил бульдозер «Shantui», застрял в снежном перемете на участке автодороги местного значения между селами Елецким и Айыртауским. Водитель позвонил на номер «102». Прибывшие на помощь участковый инспектор Шокан Аскаров и сотрудник административной полиции Аскар Макперов обратились в местное ТОО «Баянтай». Его руководитель предоставил трактор К-700.

«Машину быстро заметало. Большое спасибо начальнику районного отдела полиции и его подчиненным за оперативную помощь. Сотрудники не только помогли вызволить нас, но и сопроводили до ближайшей АЗС, - говорит Марат Жамбулов.

Днем раньше между селами Лобаново и Имантау застряла в снегу фура «Scania». Она направлялась за чечевицей из Турции в район им. Г. Мусрепова. Помощь оказали сотрудники службы УИП Нурлыбек Карипенов и Ербол Каскатаев. Тяжелую технику и тросы предоставили дорожная служба и ТОО «Ключи».

«Зимние дороге требуют повышенного внимания. Следует тщательно планировать дальние поездки, следить за прогнозами погоды и сообщениями службы ЧС», - говорит начальник районного ОП Марат Серкешев.





Фото: polisia.kz



