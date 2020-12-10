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    Два банка выделят Казахстану более 1,5 млрд евро займов для борьбы с коронавирусом

    10 Декабря 2020, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате приняли Закон «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с COVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На Ваше рассмотрение вносятся проекты Законов Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития» и «О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената.

    По его словам, в соответствии с Указами Президента Республики Казахстан №385 и 386 от 13 августа 2020 года подписаны Соглашения о займах между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития на сумму 908 млн 596 тыс. евро, и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций на сумму 661 млн 800 тыс. евро.

    Займы будут направлены на финансирование дефицита бюджета 2021 года.

    «Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашениях», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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