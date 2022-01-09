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    Два банка спишут кредиты погибших военнослужащих и полицейских

    9 Января 2022, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два банка спишут кредиты погибших военнослужащих и полицейских. Такую готовность выразили «Сбербанк» и «ХоумКредит», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    В банках добавили, что приняли решение отменить штрафы и пени за несвоевременную выплату кредитов юридических и физических лиц во время чрезвычайного положения.

    Ранее о списании задолженностей также заявили в Халык банке.

    Напомним, что 8 января родные и близкие проводили в последний путь двух гвардейцев, погибших при исполнении служебного задания во время массовых беспорядков в Талдыкоргане и Кызылорде. Рядовой Кайсаров Мадияр Оразалыулы погиб в ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в Кызылорде. Рядовой Аманов Айбат Ерболулы также скончался во время исполнения служебного долга.

    В Министерстве внутренних дел РК также опубликовали имена пяти полицейских, погибших при исполнении во время массовых беспорядков:

    капитан полиции Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (Тараз);

    старшина полиции Қамбетов Ринат Талғатұлы (Алматы);

    сержант полиции Асылханов Әлен Мұхитұлы (Алматы);

    прапорщик Ержанов Ербол Тілеубекұлы (Алматы);

    младший сержант Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (Жамбылская область).

    В Комитете национальной безопасности РК также сообщили о погибших сотрудниках:

    1. Начальник кафедры Пограничной академии КНБ РК Андрей Кабдинов;

    2. Начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области Дастан Адильбай;

    3. Старший офицер Пограничной академии КНБ РК Жандос Жагалбаев;

    4. Младший оперуполномоченный ОВКР по частям СВО Адиль Нуркенов;

    5. Курсант Пограничной академии КНБ РК Жайык Адылкан;

    6. Курсант Пограничной академии КНБ РК Меирхан Битим;

    7. Курсант Пограничной академии КНБ РК Даулет Жупарбеков.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки Армия МВД РК ЧП-2022
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