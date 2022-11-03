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Два автомобиля сгорели возле сервисного центра в Атырау

3 Ноября 2022, 17:01
Два автомобиля сгорели возле сервисного центра в Атырау
3 Ноября 2022, 17:01

Два автомобиля сгорели возле сервисного центра в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобили марок «Mersedes» и «Gazelle» сгорели в Атырау возле сервисного центра в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, в 12 часов 12 минут поступило сообщение, что на проспекте Султана Бейбарыса горит автомобиль. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что возле сервисного центра открытым огнем горит автомобиль марки «Gazelle Nехt». В результате пожара огонь перекинулся на рядом стоявший автомобиль марки «Mercedes». Причина возгорания устанавливается.


С начала года в регионе зарегистрировано 66 возгораний автотранспорта.

«Уважаемые владельцы автотранспортных средств! Просим Вас строго соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте и напоминаем, что огнетушители должны быть в каждой машине», - говорится в сообщении пресс -службы ДЧС региона.


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