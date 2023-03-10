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    Два автомобиля сгорели при взрыве газового баллона в Караганде

    10 Марта 2023, 18:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области 14 раз выезжали на спасательные работы. По региону локализовано шесть пожаров. В результате ЧС погиб один человек, два автомобиля полностью сгорели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасатели Карагандинской области за сутки выехали на 14 вызовов. Из них на пожары и случаи горения – 6 раз, на аварийно-спасательные работы – 7 раз, где они спасли 3 человека.

    Как сообщили в областном ДЧС, большая часть пожаров произошла в частных домах. Огнеборцы сражались с огнем в Осакаровском районе, Темиртау, Приозерске. В Караганде при тушении пожара взорвался газовый баллон, сгорели два автомобиля.

    «В городе Караганде по улице Балхашская произошло горение деревянной обрешетки кровли, перекрытия, перегородок, оконных, дверных блоков, мебели и домашних вещей частного жилого дома, а также перекрытия гаража, двух автомашин внутри гаража, пристроенного к жилому дому на общей площади 280 кв. м. В ходе тушения пожара произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим разрывом газового баллона внутри гаража. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ведомстве.

    В результате пожара в городе Шахтинске погиб один человек.

    «В городе Шахтинске в селе Долинка произошло возгорание деревянного покрытия частного жилого дома, кровли, перегородки, окна, дверных блоков, а также домашней мебели на площади 80 кв. м. На месте пожара был обнаружен труп владельца квартиры, 1985 года рождения. Причина возгорания выясняется», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия МЧС Пожар
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