Два автомобиля и киоск сгорели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два автомобиля и киоск сгорели сегодня в Атырау. Причины пожара выясняются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, 24 мая в 11:06 поступило сообщение, что горит автомобиль в районе городской поликлиники №3 по ул. М. Баймуханова. По прибытии пожарных частей к месту вызова выяснилось, что открытым огнем горят автомобили «Toyota Hiace» и «Nissan Serena». В результате пожара повреждение получил и расположенный рядом киоск.

Пожар локализован в 11: 27 и полностью ликвидирован в 11: 31. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

В тушении были задействованы 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области

«С начала года в Атырауской области зарегистрировано 113 пожаров. Из них на автотранспорте - 30», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.



