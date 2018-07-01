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Два автобуса совершили лобовое столкновение в центре Алматы

22 Июля 2018 11:40 214
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Два автобуса совершили лобовое столкновение в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИФНОРМ - В центре Алматы два автобуса столкнулись лоб в лоб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Авария произошла на пересечении проспекта Абая и улицы Достык, напротив гостиницы «Казахстан».

По предварительным данным, один из автобусов 12 маршрута стоял на остановке возле кинотеатра «Арман». Водитель поставил транспорт на ручной тормоз и вышел из него. В салоне людей не было. В это время автобус скатился вниз по улице и въехал в другой 12 маршрут с пассажирами.

На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи.

Со слов очевидцев среди пассажиров есть пострадавшие. 

В ДВД Алматы сообщили, что по факту данного ДТП начато досудебное расследование.

 

 


Два автобуса совершили лобовое столкновение в центре Алматы
Два автобуса совершили лобовое столкновение в центре Алматы
Два автобуса совершили лобовое столкновение в центре Алматы
Два автобуса совершили лобовое столкновение в центре Алматы


Два автобуса совершили лобовое столкновение в центре Алматы

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Асель Асанова

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