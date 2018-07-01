Два автобуса совершили лобовое столкновение в центре Алматы
22 Июля 2018 11:40 214
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АЛМАТЫ. КАЗИФНОРМ - В центре Алматы два автобуса столкнулись лоб в лоб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Авария произошла на пересечении проспекта Абая и улицы Достык, напротив гостиницы «Казахстан».
По предварительным данным, один из автобусов 12 маршрута стоял на остановке возле кинотеатра «Арман». Водитель поставил транспорт на ручной тормоз и вышел из него. В салоне людей не было. В это время автобус скатился вниз по улице и въехал в другой 12 маршрут с пассажирами.
На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи.
Со слов очевидцев среди пассажиров есть пострадавшие.
В ДВД Алматы сообщили, что по факту данного ДТП начато досудебное расследование.
Ключевые слова: Алматы,
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