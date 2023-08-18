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    Два астанчанина погибли в жутком ДТП на трассе в СКО

    18 Августа 2023, 11:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 17 августа на 431 км автодороги Астана-Петропавловск столкнулись легковой автомобиль и грузовик с прицепом, в результате аварии погибли два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    17 августа близ села Аралагаш произошло столкновение автомашины Toyota Hiace и грузовика MAN с полуприцепом. В результате столкновения обе автомашины уничтожены огнем.

    52-летний водитель и 54-летний пассажир автомашины Toyota, оба жители города Астана, — скончались на месте происшествия.

    43-летний водитель MAN с различными травмами госпитализирован в больницу.

    «Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы; проводится тщательный осмотр и необходимые следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Северо-Казахстанская область Происшествия полиция
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