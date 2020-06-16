Два антимонопольных расследования против Apple открыла Еврокомиссия

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейская комиссия начала два антимонопольных расследования в связи с возможными нарушениями норм конкуренции ЕС в системе платежей Apple Pay и в работе магазина приложений App Store. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регулятора, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

« Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушает ли Apple правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay», - говорится в коммюнике регулятора.

Первое дело касается условий компании по интеграции Apple Pay в торговые приложения и веб-сайты на iPhone и iPad, ограничения компанией доступа к функциям бесконтактных платежей на iPhone для совершения покупок в магазинах, а также предполагаемых отказов в доступе к Apple Pay.

После предварительного расследования у Еврокомиссии возникли опасения, что условия Apple Pay могут исказить конкуренцию. К тому же, система Apple Pay является единственным решением для мобильных платежей, имеющая доступ к функции «оплата в одно касание», которая встроена в гаджеты американской компании для платежей в магазинах.

Что касается второго антимонопольного расследования, то Еврокомиссия намерена оценить, нарушают ли условия компании по распространению приложений через магазин App Store правила конкуренции ЕС.

Речь идет об обязательном использовании магазина приложений App Store и ограничений на возможности разработчиков информировать пользователей об альтернативных более дешевых возможностях покупки за пределами App Store.



