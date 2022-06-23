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    Два альпиниста погибли при сходе лавины на горе Белуха в ВКО

    23 Июня 2022, 20:10

    КАТОН-КАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Катон-Карагайском районе в Восточно-Казахстанской области погибли два альпиниста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «23 июня около 10 часов утра из Катон-Карагайского района спасателям поступил вызов, что на горе Белуха в районе озера Кокколь при проведении альпинистами в составе четырех человек работ по укреплению трассы для восхождения туристов на гору, произошел сход снежной массы. В результате несчастного случая погибли двое мужчин, 1992 и 1988 годов рождения, и пострадал гражданин Российской Федерации, 1990 года рождения. Еще один 32- летний альпинист остался жив», - сообщили в ДЧС.

    В труднодоступную местность был направлен вертолет МИ-8 «Казавиаспас» со спасателями Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО.

    Прибыв на место происшествия, вертолет завис в воздухе на высоте 1 метра. Спасатели десантировались и подняли на борт вертолета двух погибших, одного непострадавшего альпиниста и мужчину с травмами, которому врачи Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь.

    Понадобилось несколько рейсов на воздушном судне, чтобы провести спасательную операцию на высоте 3000 метров, уточнили в ДЧС.

    ДЧС ВКО напоминает о правилах безопасности в горах:

    - перед выходом на маршрут необходимо зарегистрироваться в службе ЧС. Здесь можно получить всю необходимую информацию об особенностях маршрута, контрольном времени прохождения и сигналах связи;

    - серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;

    - среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

    В походе:

    - для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

    - перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывать погодные условия и вероятность препятствий;

    - нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимать своевременные меры предосторожности;

    - передвигаться нужно только группой;

    - не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

    - не преодолевать опасные скалистые участки, избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия
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