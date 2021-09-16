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    Два агентства договорились совместно бороться с коррупцией

    16 Сентября 2021, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меморандум о сотрудничестве подписали Агентство РК по противодействию коррупции и Агентство РК по финансовому мониторингу. Ведомства намерены взаимодействовать, чтобы быстрее предупреждать и выявлять, возможно даже пресекать, а также раскрывать и расследовать коррупционные и экономические правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    В рамках Меморандума предусматривается взаимодействие двух государственных органов в реализации государственной политики в сферах противодействия коррупции и теневой экономике.

    Глава Антикоррупционной службы Марат Ахметжанов отметил, что меморандум подготовлен по поручению Главы государства и направлен на розыск активов, добытых преступным путем. По его словам, концентрация совместных усилий будет способствовать решению проблемы крышевания теневого бизнеса со стороны должностных лиц.

    Предполагается проведение совместных мероприятий, обмен опытом работы и информацией о состоянии преступности, методах и способах раскрытия и расследования коррупционных и экономических преступлений, а также сведениями о рисках и угрозах совершения.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Коррупция
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